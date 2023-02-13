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Объем денежных переводов в Казахстан из-за рубежа вырос более чем в два раза

Нацбанк Фото: Zakon.kz
За январь-декабрь 2022 года в Казахстан из-за рубежа через системы международных денежных переводов отправлено 678,4 млрд тенге, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году. При этом переводы из России выросли почти в семь раз, передает Zakon.kz

Согласно данным Национального банка РК, денежные переводы в Казахстан через СДР по итогам 12 месяцев прошлого года составили 678,4 млрд тенге, что значительно превысило сумму переводов за 2021 год - 283,5 млрд тенге.

переводы

Фото: Zakon.kz

В страновом разрезе, больше 50% от общего объема переводов или 357 млрд тенге поступило из России. Это почти в семь раз больше, чем за 2021 год, когда общий объем переводов через СДР из России составил 52,9 млрд тенге. На втором месте по переводам в страну оказался Кыргызстан с долей 13,9% или 94,5 млрд тенге, на третьем Узбекистан с долей 7,9% или 53,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что уверенный рост денежных переводов из России начался в апреле, достигнув пикового значения в 66,8 млрд тенге в июне 2022 года. Растущая динамика сохранялась в течение нескольких месяцев, после чего произошло постепенное снижение, и в декабре объем полученных из России денег составил 20,1 млрд тенге.

график

Фото: Zakon.kz

Основная доля транзакций осуществлена через систему переводов "Золотая Корона" - 1176,5 тыс. (65%), на втором месте Вестерн Юнион – 289,9 тыс. (16%), MONEYGRAM с долей в 6,9% на третьем месте. Оставшаяся часть переводов проведена через Contact, Юнистрим и иные системы переводов. Всего через СДР прошло 1797,6 тыс. транзакций.

Переводы по Казахстану

Переводы на территории Казахстана также демонстрировали рост. Так, за январь-декабрь 2022 года объем переводов внутри страны вырос на 34,5% до 94,6 млрд тенге. Наибольший объем снова пришелся на июнь – 14 млрд тенге, что в 2,3 раза больше чем за аналогичный месяц 2021 года (6,077 млрд тенге).

Казахстан

Фото: Zakon.kz


На протяжении года основной валютой переводов по Казахстану оставался казахстанский тенге. Опять же, за исключением июня, когда резко выросла доля рублевых переводов - до 41,9% от общего объема переводов. Переводы в долларах в течение года занимали диапазон от минимальных 11,6% в марте, до максимальной доли в 24,4% в ноябре.

Ольга Кудряшова

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Редакция Zakon.kz
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