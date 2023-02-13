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Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,42 тенге, поднявшись на 1,61 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 66,02 тенге (-0,06).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в евро – 482,57 тенге, рубля – 6,19 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,5-457 тенге, евро – по 483,5-488 тенге, российские рубли – по 6,1-6,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 13 февраля.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,94 доллара, составила 85,45 доллара.

На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) нефть WTI подешевела на 0,92 доллара – до 78,8 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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