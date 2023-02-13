В Астане пациентка выжила после 53 остановок сердца за сутки

Врачи Городской многопрофильной больницы №2 боролись за жизнь пациентки 35 дней. Они назвали этот случай "медицинским чудом", сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, 6 января пациентка экстренно поступила по линии скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.



Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей снова и снова "заводили" сердце, которое то и дело переставало биться. Так за сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственного сердца и легких.

Врачи в течение 35 дней не отходили от пациентки, велось постоянное наблюдение по мониторам. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошла воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

"Несколько раз вернуть пациента с того света, не просто поставить на ноги, но и сохранить все функции организма даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это "медицинским чудом". Заведующий отделения Кардио БИТ Расул Сагнаев

Старший ординатор кардио БИТ Сабит Айнамкулов уточнил, к счастью, не пострадал головной мозг.

"Для этого была проделанная большая командная работа врачей приемного покоя, интервенционных кардиологов, кардиохирургов, дежурных врачей кардио БИТ, медсестер и санитарок. И для нас эта большая победа". Сабит Айнамкулов

На данный момент пациентка стабильна и переведена в отделение интервенционной кардиологии.

10 февраля вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев рассказал о том, что по сравнению с 2022 годом стоимость 28,5% лекарств выросла в среднем на 30%. Это 1918 наименований препаратов. Подорожание связано с повышением цен заводами-производителями.