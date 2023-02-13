Новая воинская часть МЧС появится в Актобе

Всего в Казахстане три таких воинских частей МЧС: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что на сегодняшний день в Казахстане ведут активную работу по противодействию паводкам. Летом возрастает риск возникновения пожаров.

Глава кабмина также отметил, что землетрясения в Турции и Сирии показали важность безопасности людей. Он также поблагодарил казахстанских спасателей, которые сейчас работают в Турции.

"Все эти события заставляют нас всерьез задуматься об оснащении и увеличении сил оперативного реагирования на различного рода происшествия. В этой связи, правительство приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан". Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Местом его дислокации станет город Актобе. Штат новой части – 880 человек". Алихан Смаилов

Премьер-министр отметил, что три таких воинских частей имеются в ВКО, Алматинской и Карагандинской областях. Запад страны не был охвачен масштабным спасательным формированием.

"Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения – на 380 человек, спасательные станции – на 220, Центр медицины катастроф – на 94, "Казселезащита" – на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек". Алихан Смаилов

По словам премьера, все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на ЧС, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений.