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Главное за день: нападение школьника с топором в Петропавловске, рост числа жертв Турции

нападение школьника с топором Фото: Zakon.kz
Утром весь Казахстан облетела новость о том, что девятиклассник пронес в школу топор и ранил трех человек. Цены на продукты в Казахстане остаются завышенными. Главные новости за 13 февраля – в подборке Zakon.kz.

Школьник с топором 

В понедельник 13 февраля девятиклассник, учащийся одной из школ Петропавловска, пришел как обычно на уроки.15-летний подросток принес в школу топор и ранил троих детей, двое из них находятся в больнице. Инцидент произошел в школе №4.На месте работает следственная группа. Несовершеннолетний Д. задержан.

По предварительным данным, напавший на школьников ученик 9 класса состоит на психиатрическом учете с диагнозом "Депрессия", сообщили в Генпрокуратуре.

Казахстанцы легализовали 25 тысяч иностранных авто

"На сегодня уже 61 тыс. казахстанцам одобрена легализация их автомобилей. 25 тыс. автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки", - сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что легализация иностранных авто стартовала в Казахстане 23 января и продлится до 1 июля.

Во всех школах Казахстана проведут проверки безопасности

По поручению главы ведомства по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В ее состав вошли представители Комитета по охране прав детей, Департамента по обеспечению качества в сфере образования, Управления образования СКО.

Так же двум пострадавшим школьникам в Петропавловске потребовалась экстренная госпитализация, сообщили Zakon.kz медики Детской областной больницы СКО. Их отправили в операционную, где произвели хирургическую обработку ран. Сейчас их состояние стабильное, дети находятся в реанимационном отделении.

Прокуратура проверит версию о связи нападения в школе Петропавловска с игрой из соцсетей. После ЧП в школе №4 в Петропавловске в родительских чатах города массово рассылаются сообщения о том, что причиной расправы якобы могла стать смертоносная игра "Лесоруб". Эта версия будет проверяться, сообщили Zakon.kz в прокуратуре СКО.

Найдено тело пропавшей в Турции казахстанки

Тело погибшей казахстанки было найдено 10 февраля в городе Кахраманмараш (юго-восток Турции). Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как Жанар Жаксыбекову, сообщили в МИД.

Тело погибшей сначала было доставлено в Анталью, затем — в Алматы. Сегодня тело доставили в Талдыкорган.

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 31,6 тыс. человек

В общей сложности 31 643 турецких гражданина погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. 158 165 пострадавших эвакуированы в другие провинции.

Цены на продтовары

Разгон цен на продовольственные товары в регионах удалось притормозить, но цены на продовольствие в Казахстане остаются высокими и падать, похоже, не собираются.

К примеру, в Астане разброс цен на некоторые продукты стал почти двукратным, в Алматы цены на некоторые овощи и ряд других продуктов пошли вверх, а в Костанайской области после критики акима цены чудодейственным образом упали.

Корреспонденты редакции Zakon.kz прошлись по рынкам, супермаркетам, ларькам у дома и магазинам стабфондов в разных регионах страны и узнали, где самый дешевый лук, а где – самое дорогое мясо.

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Анастасия Беньяминова
Интересное Землетрясения в Турции Казахстан
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