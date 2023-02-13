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В школах Актау усилили меры безопасности после нападения на учащихся с топором в Петропавловске

Школа в Актау Фото: Zakon.kz
В школах Мангистауской области усилили меры безопасности. Во всех учебных заведениях региона дежурят сотрудники лицензированных охранных агентств и преподавательский состав, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания управления образования области Куралай Газимовой во всех школах организовали дежурства учителей и провели разъяснительную работу как с преподавательским составом, так и с учениками, сообщает "Лада".

"Во всех школах есть специализированная охрана, которая ведёт учёт посещения школы учениками. Работают тревожные кнопки, подключенные к центрам оперативного управления полиции и охранных агентств. В прошлом году проводились учебные мероприятия с уполномоченными органами, проводились разъяснительные работы. В этом году работа в этом направлении также будет продолжена"Куралай Газимова

13 февраля в Петропавловске произошло ЧП в школе №4. Один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников. Он ранил троих учащихся, двое оказались в реанимации.

Как выяснилось, учащийся состоял на психоневрологическом учете.

Позже в социальных сетях появилась фотография маски и топора, которые, предположительно, использовал нападавший в школе Петропавловска.

Данияр Кунафин
Актау
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