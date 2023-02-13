Как понять, что ваш смартфон заражен вирусами

Есть тревожные сигналы, которые гаджет посылает пользователю – их лучше не игнорировать, потому что в противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами, сообщает Zakon.kz.

По словам киберэксперта Валерия Степанова владелец телефона может столкнуться с тем, что смартфон часто зависает, перезагружается, появляются проблемы с батареей и производительность резко снижается, сообщает "Прайм".

"Это может быть связано с использованием многочисленных приложений и потреблением контента, например, видео. Если же повышенной активности нет, горячая батарея или зависания могут быть признаком несанкционированного запуска вредоносного ПО". Валерий Степанов

Оно может работать в фоновом режиме, обеспечивая кому-то доступ к данным смартфона. Поэтому быстрая потеря заряда при минимальном использовании и низкая производительность – сигнал того, что пользователю следует насторожиться.

Если интернет-трафик стал заканчиваться быстрее обычного, это также означает, что к телефону подключается кто-то, кроме вас. Возможно, вредоносное ПО использует возможности вашего тарифного плана интернет-связи для отправки собранной информации во внешний источник.

Экран смартфона может начать мигать разными цветами. Скорее всего, это происходит из-за неполадок в работе его ПО. Тогда нужно удалить программу, которая мешает нормальному функционированию устройства, или же сбросить настройки до заводских. Последнее повлечет за собой необратимую потерю личных данных. Поэтому перед тем, как нажимать на RESET, нужно скопировать их на съемный носитель.

Иногда смартфон активизируется сам по себе, без какой-либо посторонней помощи или команды. Например, лежит себе гаджет на столе, а потом неожиданно начинает светиться экран, закачивается какое-либо приложение или же появляются неожиданные сигналы или звуки. Сторонний баннер в официальном приложении интернет-банкинга или приложение, которое вы не загружали, точно должны вас насторожить.

Все упомянутое выше может быть следствием установки на смартфон прослушки или вредоносного ПО.