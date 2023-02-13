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Законодательство РК

Трое погибли в ДТП в ВКО

ДТП в ВКО Фото: пресс-служба МВД
Три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожной аварии на трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи между селами Топкайын и Катон-Карагай, сообщает Zakon.kz.

На трассе столкнулись ВАЗ-2108 и Lada Granta. 87-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108 скончался на месте ДТП, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada Granta скончались в больнице села Катон-Карагай.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту начали досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Полицейские назначили ряд судебных экспертиз, по результатам которых примут процессуальное решение.

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