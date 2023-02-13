Трое погибли в ДТП в ВКО

Фото: пресс-служба МВД

Три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожной аварии на трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи между селами Топкайын и Катон-Карагай, сообщает Zakon.kz.

На трассе столкнулись ВАЗ-2108 и Lada Granta. 87-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108 скончался на месте ДТП, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada Granta скончались в больнице села Катон-Карагай. В пресс-службе МВД сообщили, что по факту начали досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Полицейские назначили ряд судебных экспертиз, по результатам которых примут процессуальное решение. Читайте также В Румынии произошло мощное землетрясение Девушку пытались изнасиловать в поезде Алматы – Петропавловск Пострадавший ученик рассказал новые подробности нападения в школе

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