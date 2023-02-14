Стала известна сумма трансфера французского футболиста в "Астану"

Transfermarkt назвал сумму трансфера французского полузащитника Фабьена Урега в столичную "Астану", сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Сумма перехода французского футболиста в казахстанскую команду составила 150 тысяч евро, сообщает Sports.kz.

Урега перебрался в "Астану" из чемпиона Литвы – "Жальгириса" из Вильнюса, главным тренером которого является казахстанский специалист Владимир Чебурин. При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 450 тысяч евро.



Отметим, что ранее 30-летний уроженец Парижа Урега в основном выступал в клубах родного чемпионата Франции.



