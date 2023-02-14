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Стала известна сумма трансфера французского футболиста в "Астану"

трансферт в "Астану" Фото: pixabay
Transfermarkt назвал сумму трансфера французского полузащитника Фабьена Урега в столичную "Астану", сообщает Zakon.kz.

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Сумма перехода французского футболиста в казахстанскую команду составила 150 тысяч евро, сообщает Sports.kz.

Урега перебрался в "Астану" из чемпиона Литвы – "Жальгириса" из Вильнюса, главным тренером которого является казахстанский специалист Владимир Чебурин. При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 450 тысяч евро.

Отметим, что ранее 30-летний уроженец Парижа Урега в основном выступал в клубах родного чемпионата Франции.


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