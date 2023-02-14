На трассе Алматы – Ташкент в заторе застряли более 500 человек
Фото: скриншот с видео
Гигантский затор из полусотни пассажирских автобусов, легковых и грузовых автомашин образовался на трассе Алматы – Ташкент. Из-за бурана и плохой видимости закрыто сразу четыре участка трасс сообщает Zakon.kz
По информации КТК людей группами вывозили в ближайшие пункты обогрева, а после отправляли на поездах до Тараза и Шымкента.
"Снежный занос, буран не давали никакой видимости, была нулевая видимость. А также снежный потоп очень заметал, трудно было продвигаться по такой дороге. Со снежных заносов эвакуировано порядка 189 человек, из них 14 детей. Медицинскими сотрудниками оказано 25 людям медицинская помощь, экстренная. В этих заносах жертв и пострадавших нет, никто не обледенел.начальник управления ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев
Ранее пробка из 170 машин образовалась из-за непогоды в Павлодарской области.
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