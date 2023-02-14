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В США рабочие упали в чан с шоколадом

В США рабочие упали в чан с шоколадом Фото: pixabay
На шоколадной фабрике, производящей M&Ms и Mars двое рабочих во время проведения ремонтных работ упали в чан с шоколадом, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Sky News спасателям удалось освободить пару, проделав отверстие в днище резервуара. Оба были доставлены в больницу, один на вертолете.

А фабрику оштрафовали на 14,5 тыс долларов, так как выяснилось, что упавшие в резервуар рабочие не имели права работать в этом цехе и не были достаточно обучены технике безопасности при работе с оборудованием.

Инцидент произошел на производстве компании Mars Wrigley в Пенсильвании.

В операции по их спасению принимали участие больше двух десятков спасателей. Вытащить рабочих сотрудникам цеха не удалось, поскольку шоколад начал застывать. В итоге спасателям пришлось проделать отверстие в нижней части чана. 


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