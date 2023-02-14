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В нескольких крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В нескольких крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют 14 февраля в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана, сообщает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет", метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Ранее сообщалось,  что 14 февраля на большей части Казахстане ожидаются осадки: преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны – в виде дождя и снега с гололедом.

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