Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни

Пострадавший от землетрясения город Нурдагы снесут и возведут на его месте новый. А турецкая полиция арестовала подрядчиков разрушенных домов. В США изучают вопрос с НЛО, а ВОЗ нашла новый вирус. Главные новости за ночь – в подборке Zakon.kz.

Турция

Турецкая полиция арестовала около десяти подрядчиков компаний-застройщиков домов, которые обрушились в результате землетрясений. Один из них выдавал себя за пострадавшего и скрывался в пятизвездном отеле в Анталье.

Кроме того, властями принято решение снести сильно пострадавший от землетрясения город Нурдагы до основания. Но позже город построят заново. Сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где могут находиться люди под завалами.

Тем временем, денежные сборы от граждан Казахстана в помощь братскому народу уже превысили миллион долларов. А волонтеры едва успевают принимать и отправлять пострадавшим в Турции и Сирии вещи, которые приносят им казахстанцы. В связи с этим посол Турции сделал обращение к нашим согражданам. Даже дети понимают, насколько важен вклад каждого. Трогательное пожертвование маленькой астанчанки заставило прослезиться едва ли не каждого сотрудника турецкого диппредставительства в Астане.

НЛО в США

В США власти до сих пор не знают, кому принадлежат три объекта, которые были сбиты ВС. Межведомственная группа изучит ситуацию, а пока сообщается, что в связи с расследованием в отношении НЛО заблокирован сайт для уфологов ufostalker.com. Ранее официальные лица появляющиеся НЛО не связывали с внеземной деятельностью. Потом говорили, что к полетам неопознанных объектов могут быть причастны Китай и Россия. Между тем бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает что информация про НЛО вообще просто призвана отвлечь внимание журналистов. Об этом он написал в своем Твиттере.

Пока кто-то изучает обстоятельства появления НЛО, в Нью-Йорке водитель - суицидник сбил восемь человек. Семеро из пострадавших являются гражданскими, ещё один – полицейский. Полиция пока не выдвигает версий о терроризме. А New York Post сообщило, что мужчина 62 лет, который находился за рулем грузовика, рассказал полицейским, что хочет умереть, когда его задержали.

Новый вирус

ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург. Его зафиксировали в Экваториальной Гвинеи. На сегодняшний день зафиксировано 16 предполагаемых случаев с симптомами, включающими лихорадку, усталость, рвоту с примесью крови. Вирус принадлежит к тому же семейству, что и вирус, вызывающий болезнь, вызванную вирусом Эбола. Передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.

Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для лечения вируса, не существует.

Казахстанские новости

Трещина на новом амфитеатре напугала жителей Актау. Видео разрушения снял местный житель. Автор ролика опасается, что конструкция обвалится. Чиновники заявили, что выехали на место. Ремонт обяжут провести компанию, которая 4,5 года назад возводила культурный объект полностью за свой счет.

Игрушечный шарик едва не убил двух детей в Астане. Родители попадания чужеродного тела в организм своих чад не заметили. За помощью к медикам они обратились вовремя.

Спорт

Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщили СМИ.

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл десятый раз подряд. В этом году лучший теннисист Казахстана пока не выигрывал: в последний раз он побеждал 27 октября 2022 года на турнире в Базеле (Швейцария), когда в 1/8 финала обыграл испанца Альберта Рамоса-Виноласа — 6:3, 6:3.