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Назван самый просматриваемый сериал в 2022 году

Назван самый просматриваемый сериал в 2022 году Фото: Netflex
Самым просматриваемым ТВ-шоу 2022 года стал сериал "Уэнсдэй", сообщает Zakon.kz.

По информации Deadline со ссылкой на отчет Samba TV, за первые две недели сериал привлек 66 процентов просмотров от общего количества, после чего на протяжении длительного времени сохранял уровень просмотров. Это связано с тем, что сериал стал вирусным в социальных сетях.

Издание сообщает, что сериал "Уэнсдэй" обошел "Дом дракона".

"Привлечение поколения Z может стать ключом к долгосрочной зрительской аудитории. Помимо "Уэнсдэй" и "Дома дракона", "Монстр: История Джеффри Дамера" и "Наблюдатель" были одними из самых просматриваемых премьер года в первые 15 дней после выхода", – говорится в отчете Samba TV.

Премьера "Уэнсдэй" состоялась на Netflix 23 ноября.

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