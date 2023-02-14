Курс тенге укрепился в январе без интервенций Нацбанка

За январь 2023 года курс тенге по отношению к доллару укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

По информации заместителя председателя Национального банка Берика Шолпанкулова, в январе поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 453 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 228 млн долларов. Об этом он сообщил на заседании правительства РК.

"Валютные интервенции Национальный банк не проводил. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках". Берик Шолпанкулов

Нацбанк, как отметил Берик Шолпанкулов, продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

С начала 2023 года курс KZT демонстрирует разнонаправленную динамику. О ключевых триггерах для формирования курса национальной валюты и возможных сценариях в первые шесть месяцев 2023 года можно прочитать здесь.