Курс тенге укрепился в январе без интервенций Нацбанка
По информации заместителя председателя Национального банка Берика Шолпанкулова, в январе поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 453 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 228 млн долларов. Об этом он сообщил на заседании правительства РК.
"Валютные интервенции Национальный банк не проводил. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках".Берик Шолпанкулов
Нацбанк, как отметил Берик Шолпанкулов, продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.
С начала 2023 года курс KZT демонстрирует разнонаправленную динамику. О ключевых триггерах для формирования курса национальной валюты и возможных сценариях в первые шесть месяцев 2023 года можно прочитать здесь.