Экс-чиновнику реальный срок заменили на условный в Шымкенте

В Шымкенте бывший руководитель городского управления финансов, в мае 2022 года признанный виновным по резонансному делу о злоупотреблении должностных полномочий, обжаловал решение суда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание otyrar.kz, после обжалования приговора, подсудимый ограничился условным сроком.

По словам председателя Каратауского районного суда Шымкента Алпысбая Налибаева, приговор изменил городской суд.

"Мы его признали виновным. Это дело действительно резонансное, но, все-таки суд пришел к выводу, что его вина имеется. Хоть то и коллективное решение было, мы все равно признали его виновным. Просто здесь мы ему дали три года лишения свободы, только городской суд изменил приговор. Апелляция изменила ему приговор на ограничение свободы". Алпысбай Налибаев

По материалам дела, в конце 2019 года бывший главный финансист Шымкента, являясь членом совета директоров компании "СПК Шымкент", проголосовал за реализацию квартир в девяти новостройках. При этом на строительство указанного жилья было потрачено 4 млрд 800 млн тенге, тогда как по решению общего собрания все квадратные метры должны быть реализованы за 3 млрд 700 млн тенге.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления финансов, следствие длилось восемь месяцев. Также к суду привлекли еще двоих из совета директоров акционерного общества СПК "Шымкент".

В мае 2022 года суд признал виновным экс-руководителя Управления финансов Шымкента в превышении служебных полномочий и приговорил к трем годам заключения. По данным суда, он нанес СПК "Шымкент" ущерб на 1 млрд 118 млн тенге. Обвиняемая сторона с решением суда осталась несогласна.