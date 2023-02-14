Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экс-чиновнику реальный срок заменили на условный в Шымкенте

Экс-чиновнику реальный срок заменили на условный в Шымкенте Фото: freepik
В Шымкенте бывший руководитель городского управления финансов, в мае 2022 года признанный виновным по резонансному делу о злоупотреблении должностных полномочий, обжаловал решение суда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание otyrar.kz, после обжалования приговора, подсудимый ограничился условным сроком.

По словам председателя Каратауского районного суда Шымкента Алпысбая Налибаева, приговор изменил городской суд.

"Мы его признали виновным. Это дело действительно резонансное, но, все-таки суд пришел к выводу, что его вина имеется. Хоть то и коллективное решение было, мы все равно признали его виновным. Просто здесь мы ему дали три года лишения свободы, только городской суд изменил приговор. Апелляция изменила ему приговор на ограничение свободы".Алпысбай Налибаев

По материалам дела, в конце 2019 года бывший главный финансист Шымкента, являясь членом совета директоров компании "СПК Шымкент", проголосовал за реализацию квартир в девяти новостройках. При этом на строительство указанного жилья было потрачено 4 млрд 800 млн тенге, тогда как по решению общего собрания все квадратные метры должны быть реализованы за 3 млрд 700 млн тенге.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления финансов, следствие длилось восемь месяцев. Также к суду привлекли еще двоих из совета директоров акционерного общества СПК "Шымкент".

В мае 2022 года суд признал виновным экс-руководителя Управления финансов Шымкента в превышении служебных полномочий и приговорил к трем годам заключения. По данным суда, он нанес СПК "Шымкент" ущерб на 1 млрд 118 млн тенге. Обвиняемая сторона с решением суда осталась несогласна.

Читайте также

Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест

Судьи Конституционного суда будут получать пожизненное содержание

Суд санкционировал арест бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева

Динара Халдарова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления