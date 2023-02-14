Лионель Месси возглавил рейтинг "Золотой мяч"
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Капитан аргентинской дружины и лучший футболист ЧМ-2022 сохранил за собой лидерство в рейтинге "Золотой мяч", опережая своего одноклубника Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда из "МанСити". За ними идут Роберт Левандовски ("Барселона") и Неймар ("ПСЖ").
Фото: Instagram/marcusrashford
Впервые в этот топ-лист попал представитель "Манчестер Юнайтед" - Маркус Рэшфорд, который обогнал Винисиуса Жуниора из "Реала".
В списке десяти лучших игроков также оказались Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен ( оба "Наполи"), и Джамал Мусиала ("Бавария").
Обладателем "Золотого мяча-2022" является форвард мадридского "Реала" - Карим Бензема.