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Вузы Казахстана примут обучающихся в Турции студентов

вузы Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах кабмина 14 февраля рассказал о ситуации с обучающимися в Турции казахстанскими студентами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что его ведомство в тесном контакте работают с Министерством иностранных дел.
"Мы готовы принять наших граждан, наших кандасов, казахстанских студентов, обучающихся за рубежом и оказавшихся в сложной ситуации, в том числе обучающихся в Турции. Для этого мы изменили правила приема. Раньше их переводили только между сессиями или во время летних каникул, а теперь наши вузы готовы принять их в сложных ситуациях". Саясат Нурбек

12 февраля сообщалось, что высшие учебные заведения (ВУЗ) Турции переходят на онлайн обучение.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан Турция
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