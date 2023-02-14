Вузы Казахстана примут обучающихся в Турции студентов

Фото: Zakon.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах кабмина 14 февраля рассказал о ситуации с обучающимися в Турции казахстанскими студентами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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