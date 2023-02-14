Ербол Тайбеков стал начальником управления полиции Петропавловска

В Северо-Казахстанской области назначен новый начальник управления полиции Петропавловска. Должность занял полковник полиции Ербол Тайбеков, рассказали в пресс-службе ДП СКО, сообщает Zakon.kz.

Ерболу Тайбекову 51 год. Родился в Жамбылской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году с должности инспектора по делам несовершеннолетних. Трудился на различных должностях, в том числе на руководящих, в разных регионах страны.



Начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов представил Ербола Тайбекова руководителям аппарата областной полиции, пожелал новому начальнику УП успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения полиции области.

Ранее возглавлявший городское полицейское ведомство Жандос Мухатов в январе был назначен заместителем начальника департамента полиции Улытауской области.



