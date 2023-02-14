Топ-10 фильмов для киносвидания в День всех влюбленных

Наступил самый романтичный праздник в году, когда можно и нужно еще раз напомнить своей второй половинке, как вы ее цените и любите. И если вы еще не придумали, как провести праздничный вечер, Zakon.kz предлагает устроить киносвидание на двоих.

Кинокартин о любви очень много, мы предлагаем вашему вниманию подборку фильмов, которые однозначно напомнят вам о прекрасном чувстве любви.

Хороший год



Это удивительная история, главные роли в которой сыграли новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу и французская актриса Марион Котийяр.

Макс Скиннер провел все свое детство во французском поместье своего дяди, опытного и известного на всю округу винодела. Но спустя почти 30 лет он живет уже в Лондоне, зарабатывает на жизнь биржевыми торгами. Его карьера стремительно несется ввысь, а впереди маячат серьезные перспективы возглавить крупную трейдерскую контору. И вот однажды Макс получает печальные известия о дяде из Прованса, который скоропостижно скончался.

Скиннер отправляется во Французскую провинцию, чтобы поскорее продать доставшиеся ему в наследство виноградники и поместье. Но нелепая случайность не позволяет ему провернуть все быстро, поэтому он задерживается в доме своего детства на целую неделю. За эти семь дней Макс проживает удивительную жизнь, наполненную былыми светлыми эмоциями и любовью, знакомится с интересными и хорошими людьми. Все это заставляет его по-новому взглянуть на себя и свою жизнь в Лондоне.

Предложение

Это самая кассовая романтическая комедия 2009 года с участием Сандры Буллок и Райана Рейнольдса.

Маргарет Тейт – исполнительный директор преуспевающего агентства. Сделать такую успешную карьеру ей помогает ее не слишком приятный характер. Нельзя сказать, что она пользуется бешеной популярностью у сотрудников и подчиненных, зато дела компании идут в гору.

Маргарет – канадка, и ее виза заканчивается. Возвращаться на родину девушке совсем не хочется. И на ум приходит единственное решение – фиктивный брак, к тому же, кандидат уже есть – Эндрю, помощник Маргарет, который уж точно не посмеет отказать.

Но у молодого человека есть собственные условия. Во-первых, начальница сама должна сделать ему предложение, причем прилюдно, а во-вторых, издательство должно опубликовать его книгу.

Маргарет готова на все, лишь бы получить заветный штамп. Но на этом ее страдания не заканчиваются. Чтобы пройти проверку в эмиграционной службе, молодым придется узнать друг друга получше, поэтому Маргарет предстоит знакомство с родными будущего супруга.





Чего хотят женщины

Голливудская романтическая комедия с элементами фантастики от режиссера Нэнси Майерс. Главные роли в фильме сыграли Мэл Гибсон и Хелен Хант.



Ник Маршал – самовлюбленный мужчина, который трудится в престижном рекламном агентстве Чикаго и в ближайшее время рассчитывает на заслуженное повышение по карьерной лестнице. Отчего для него становится полной неожиданностью, когда руководителем отдела, назначают амбициозную и привлекательную Дарси Макгуайр.

Пытаясь понять, чего хотят женщины, Ник проводит неудачный эксперимент и в результате получает способность слышать мысли каждой представительницы противоположного пола. Благодаря этому у него появляется возможность вернуть себе репутацию на работе. И все бы ничего, если бы главным препятствием в достижении цели не стала любовь.





С любовью, Рози

Романтическая комедия немецкого режиссера Кристиана Диттера о Рози и Алексе – друзьях детства, которые после школы собираются вместе продолжить учебу в университете. Но случается непредвиденное обстоятельство, Рози узнает, что беременна. Поэтому остается с родителями и воспитывает ребенка, а Алекс уезжает в другой город и строит свою жизнь с другой девушкой.

Между ними огромное расстояние, но они не перестают общаться. Связывает их переписка, продолжающаяся на протяжении долгих лет. И именно она дает понять друзьям детства о том, что между ними что-то большее, чем просто дружба.

В главных ролях: Сэм Клафлин и Лили Коллинз.





Когда Гарри встретил Салли

Извечный вопрос: "Бывает ли искренняя дружба между мужчиной и женщиной?" мучает не одно поколение, но однозначного ответа на этот, казалось бы, простой вопрос не существует.

Этим вопросом задаются на протяжении многих лет и герои романтической мелодрамы режиссера Роба Райнера "Когда Гарри встретил Салли".

Главные герои познакомились много лет назад, когда Салли подвозила до Нью-Йорка приятеля университетской подруги Гарри. В долгой поездке им пришлось общаться, чтобы убить время, и это общение переросло в дружбу. Часто Гарри и Салли расставались на долгое время, но судьба снова и снова сводила их вместе.

С годами они стали лучшими друзьями и самыми близкими людьми друг другу, с которыми можно откровенно говорить о самом важном. Как никто другой Салли и Гарри знают друг друга, они знают все привычки, проблемы и заветные мечты. При этом каждый живет своей жизнью, пробует построить серьезные отношения, но из этого ничего не выходит. Лишь вместе им хорошо. Но смогут ли Гарри и Салли признаться самим себе, что лучший друг и есть та любимая половинка на всю жизнь?

Главные роли исполнили: Билли Кристал и Мег Райан.





Дневник памяти

Это трогательная история любви режиссера Ника Кассаветис. В главных ролях: Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс.

Ной и Элли познакомились, влюбились и провели незабываемое лето вместе. Но после считанных дней счастья их разлучают сначала родителями, а затем Вторая мировая война, которая все изменила в их жизни.

После окончания войны Элли вышла замуж за преуспевающего бизнесмена, а Ной жил вместе со своими воспоминаниями о прошлом. Случайно Элли узнает о своем бывшем возлюбленном и решает его навестить, чтобы решить какой конец будет у истории у их любви.





Притворись моей женой

Еще одна романтическая комедия с актерами Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

Успешный пластический хирург Дэнни Маккоби влюбляется в девушку своей мечты, но, боясь серьезных отношений, говорит ей, что уже женат. Уговорив свою секретаршу Кэтрин выступить в роли его жены, он вместе с ней и ее семьей отправляется отдыхать на Гавайи. Но все идет совсем не по плану, когда коллеги понимают, что влюбляются друг в друга.





50 первых поцелуев

Комедийная мелодрама режиссера Питера Сигала рассказывает увлекательную, смешную и очень трогательную историю двух влюбленных людей.

Герой фильма – Генри Рот работает ветеринаром в местном аквапарке. Одним прекрасным днем он знакомится с обворожительной девушкой Люси и влюбляется в нее по уши. Но есть одна проблема. Во время аварии Люси получила серьезную травму головы, с тех пор каждый новый день она проживает впервые, ничего не помня о вчерашних событиях.

Несмотря на это, Генри не сдается и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в себя Люси каждый день.

В главных ролях: Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор.





Пассажиры

Сценарист Джон Спэйтс придумал будущее, где самые смелые из людей отправляются в невероятное космическое путешествие, чтобы основать колонию на другой планете. Путь туда займет 120 лет, так что и экипаж, и пассажиров погрузили на время полета в состояние искусственного сна (гибернации). Полет проходил в штатном режиме, но где-то спустя 30 лет после старта корабль попал в скопление астероидов, и из-за сбоя в системе один пассажир, механик Джим (Крис Пратт), неожиданно проснулся раньше времени. До пункта назначения еще почти сто лет пути, и все это время Джиму суждено быть единственным бодрствующим человеком на всем корабле, ведь вернуться в состояние гибернации он уже не может.

Долгое время герой пытается мириться с таким положением, однако в конце концов, чтобы не сойти с ума, решает разбудить еще одного пассажира, точнее, привлекательную пассажирку – писательницу Аврору (Дженнифер Лоуренс). Это однозначно спорный и эгоистичный поступок, но, возможно, Джим и Аврора проснулись не зря: на их пути возникнет еще немало опасностей, которые могут поставить под угрозу жизни всех обитателей корабля.





Загадочная история Бенджамина Баттона

Действие фильма начинается в 1919 году с появления на свет Бенджамина Баттона, чью роль сыграл Брэд Питт. Его биологический возраст при рождении исчисляется 75 годами. Отец Бенджамина настолько потрясен смертью жены, умершей при родах, и физическим состоянием своего сына, что оставляет его у первой попавшейся двери. К счастью Бенджамина, он оказывается в Доме для престарелых, которым руководит добросердечная женщина Куини. Бог не дал ей детей, и поэтому она решает воспитывать подкидыша как своего сына.

В 1930 году, когда Бенджамину исполняется 11, он знакомится с шестилетней девочкой Дэйзи. Со временем они понимают, что любят друг друга. Но в 1942 году Бенджамин нанимается на буксир, который во время Второй мировой войны сопровождает грузовые корабли. После войны Бенджамин возвращается в Америку, где находит Дэйзи, живущую в Нью-Йорке. Она – молодая талантливая танцовщица, а он все еще пожилой человек. И только в 50-х годах, когда они примерно одного возраста, ничто, казалось бы, уже не может помешать их счастью. Однако Бенджамин продолжает молодеть и наступает день, когда он понимает, что больше не может быть с Дэйзи. Единственное, что Бенджамин оставляет ей на память о себе, это его дневник, в котором он описал всю свою жизнь.

Приятного просмотра!