Американцы назвали Майкла Джордана самым великим спортсменом в истории

Легендарный американский баскетболист клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан возглавил список величайших атлетов в истории мирового спорта, сообщает Zakon.kz.

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Это стало известно после того, как провели опрос среди американских болельщиков, чтобы получить ответ на вопрос, кто же является величайшим спортсменом в истории спорта.

The greatest athletes of all time:

*Among U.S. sports fans



1. Michael Jordan: 19%

2. Tom Brady: 12%

3. Muhammad Ali: 8%

4. Babe Ruth: 7%

5. Kobe Bryant: 5%

6. LeBron James: 4%

7. Jim Thorpe: 4%

8. Lionel Messi: 3%

9. Pelé: 3%

10. Serena Williams: 3%https://t.co/M2MIIwriSi pic.twitter.com/ckvCB8bhpO — Morning Consult (@MorningConsult) February 9, 2023

По итогам опроса наибольшее количество голосов собрал знаменитый защитник "Чикаго" Майкл Джордан (19). За ним идет семикратный чемпион Профессиональной лиги американского футбола - Том Брэди (12). В топ-5 вошли легенда мирового бокса Мохамед Али, американский бейсболист Бейб Рут и баскетболист Коби Брайнт.

Фото: Instagram/pele

Если первая пятерка полностью осталось за выходцами из США, то во второй пятерке есть знаменитости из других стран. Так, на 8-ой строчке идет аргентинец Лионель Месси, а на 9-ой позиции король футбола, легендарный бразилец Пеле.

Не забыли болельщики включить в ряд исторических личностей таких спортсменов, как хоккеиста Уэйна Гретцки, гимнастку Симону Байлс, гольфиста Тайгера Вудса и пловца Майкла Фелпса.