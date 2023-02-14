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Американцы назвали Майкла Джордана самым великим спортсменом в истории

Спорт Опрос США Фото: wikimedia
Легендарный американский баскетболист клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан возглавил список величайших атлетов в истории мирового спорта, сообщает Zakon.kz.

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Это стало известно после того, как провели опрос среди американских болельщиков, чтобы получить ответ на вопрос, кто же является величайшим спортсменом в истории спорта.

По итогам опроса наибольшее количество голосов собрал знаменитый защитник "Чикаго" Майкл Джордан (19). За ним идет семикратный чемпион Профессиональной лиги американского футбола - Том Брэди (12). В топ-5 вошли легенда мирового бокса Мохамед Али, американский бейсболист Бейб Рут и баскетболист Коби Брайнт. 

Футбол Список знаменитостей

Фото: Instagram/pele

Если первая пятерка полностью осталось за выходцами из США, то во второй пятерке есть знаменитости из других стран. Так, на 8-ой строчке идет аргентинец Лионель Месси, а на 9-ой позиции король футбола, легендарный бразилец Пеле.

Не забыли болельщики включить в ряд исторических личностей таких спортсменов, как хоккеиста Уэйна Гретцки, гимнастку Симону Байлс, гольфиста Тайгера Вудса и пловца Майкла Фелпса.

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