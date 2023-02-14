Американцы назвали Майкла Джордана самым великим спортсменом в истории
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Это стало известно после того, как провели опрос среди американских болельщиков, чтобы получить ответ на вопрос, кто же является величайшим спортсменом в истории спорта.
The greatest athletes of all time:— Morning Consult (@MorningConsult) February 9, 2023
*Among U.S. sports fans
1. Michael Jordan: 19%
2. Tom Brady: 12%
3. Muhammad Ali: 8%
4. Babe Ruth: 7%
5. Kobe Bryant: 5%
6. LeBron James: 4%
7. Jim Thorpe: 4%
8. Lionel Messi: 3%
9. Pelé: 3%
10. Serena Williams: 3%https://t.co/M2MIIwriSi pic.twitter.com/ckvCB8bhpO
По итогам опроса наибольшее количество голосов собрал знаменитый защитник "Чикаго" Майкл Джордан (19). За ним идет семикратный чемпион Профессиональной лиги американского футбола - Том Брэди (12). В топ-5 вошли легенда мирового бокса Мохамед Али, американский бейсболист Бейб Рут и баскетболист Коби Брайнт.
Фото: Instagram/pele
Если первая пятерка полностью осталось за выходцами из США, то во второй пятерке есть знаменитости из других стран. Так, на 8-ой строчке идет аргентинец Лионель Месси, а на 9-ой позиции король футбола, легендарный бразилец Пеле.
Не забыли болельщики включить в ряд исторических личностей таких спортсменов, как хоккеиста Уэйна Гретцки, гимнастку Симону Байлс, гольфиста Тайгера Вудса и пловца Майкла Фелпса.