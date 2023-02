Американцы назвали Майкла Джордана самым великим спортсменом в истории

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Это стало известно после того, как провели опрос среди американских болельщиков, чтобы получить ответ на вопрос, кто же является величайшим спортсменом в истории спорта.

The greatest athletes of all time:

*Among U.S. sports fans



1. Michael Jordan: 19%

2. Tom Brady: 12%

3. Muhammad Ali: 8%

4. Babe Ruth: 7%

5. Kobe Bryant: 5%

6. LeBron James: 4%

7. Jim Thorpe: 4%

8. Lionel Messi: 3%

9. Pelé: 3%

