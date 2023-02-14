В каких городах казахстанцы чаще всего попадают на удочку мошенников

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Аналитики отмечают, что за январь 2023 года в Казахстане уже успели зарегистрировать 3,6 тыс. правонарушений по статье "Мошенничество". Как сказано, это число на 43,8% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

В отчете Ranking.kz специалисты уточняют, что почти половину всех случаев (точнее 45%) составило интернет-мошенничество. "В стране также зарегистрировали 21 уголовное правонарушение в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и 1 случай мошенничества путем займа денежных средств", — говорится в публикации. В тройке антилидеров по уголовным правонарушениям находятся: Алматы: 755 случаев — на 86,9% больше, чем годом ранее;

Астана (668 случаев, плюс 82,5%);

Атырауская область (204 случая, плюс 75,9%). Меньше всего правонарушений зарегистрировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Чаще всего, как заявляют эксперты, правонарушения в секторе совершали безработные: 462 человека. Среди мошенников также числилось 16 рабочих, 12 государственных служащих, 4 частных предпринимателя, 4 учащихся, 2 военнослужащих. Вместе с тем, установленная сумма причиненного ущерба в текущем году составила 59,9 млрд тг. В том числе ущерб государству составил 46,2 млрд тг, физическим лицам — 13,7 млрд тг, юридическим лицам — 35,1 млн тг. В конце 2022 года сообщалось, что интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге. Читайте также Завладели 2 млн тенге и машиной: в Актобе задержали двух вымогателей Ербол Тайбеков стал начальником управления полиции Петропавловска

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