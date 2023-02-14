В каких городах казахстанцы чаще всего попадают на удочку мошенников
В отчете Ranking.kz специалисты уточняют, что почти половину всех случаев (точнее 45%) составило интернет-мошенничество.
"В стране также зарегистрировали 21 уголовное правонарушение в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и 1 случай мошенничества путем займа денежных средств", — говорится в публикации.
В тройке антилидеров по уголовным правонарушениям находятся:
- Алматы: 755 случаев — на 86,9% больше, чем годом ранее;
- Астана (668 случаев, плюс 82,5%);
- Атырауская область (204 случая, плюс 75,9%).
Меньше всего правонарушений зарегистрировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
Чаще всего, как заявляют эксперты, правонарушения в секторе совершали безработные: 462 человека.
Среди мошенников также числилось 16 рабочих, 12 государственных служащих, 4 частных предпринимателя, 4 учащихся, 2 военнослужащих.
Вместе с тем, установленная сумма причиненного ущерба в текущем году составила 59,9 млрд тг.
В том числе ущерб государству составил 46,2 млрд тг, физическим лицам — 13,7 млрд тг, юридическим лицам — 35,1 млн тг.
В конце 2022 года сообщалось, что интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге.