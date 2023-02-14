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В каких городах казахстанцы чаще всего попадают на удочку мошенников

В каких городах казахстанцы чаще всего попадают на удочку мошенников Фото: unsplash
Аналитики отмечают, что за январь 2023 года в Казахстане уже успели зарегистрировать 3,6 тыс. правонарушений по статье "Мошенничество". Как сказано, это число на 43,8% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

В отчете Ranking.kz специалисты уточняют, что почти половину всех случаев (точнее 45%) составило интернет-мошенничество.

"В стране также зарегистрировали 21 уголовное правонарушение в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и 1 случай мошенничества путем займа денежных средств", — говорится в публикации.

В тройке антилидеров по уголовным правонарушениям находятся:

  • Алматы: 755 случаев — на 86,9% больше, чем годом ранее;
  • Астана (668 случаев, плюс 82,5%);
  • Атырауская область (204 случая, плюс 75,9%).

Меньше всего правонарушений зарегистрировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Чаще всего, как заявляют эксперты, правонарушения в секторе совершали безработные: 462 человека.

Среди мошенников также числилось 16 рабочих, 12 государственных служащих, 4 частных предпринимателя, 4 учащихся, 2 военнослужащих.

Вместе с тем, установленная сумма причиненного ущерба в текущем году составила 59,9 млрд тг.

В том числе ущерб государству составил 46,2 млрд тг, физическим лицам — 13,7 млрд тг, юридическим лицам — 35,1 млн тг.

В конце 2022 года сообщалось, что интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге.

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