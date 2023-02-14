Токаев об Академии гражданской защиты: Надо строить все по новой

Фото: akorda.kz

Прибывший 14 февраля 2023 года с рабочей поездкой в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Академию гражданской защиты им. М. Габдуллина, где выступил перед курсантами, сообщает Zakon.kz.

Президент поручил выделить земельный участок для нового учебного корпуса и общежития академии. "Надо строить все по новой. Хороший проект должен быть, современный, соответствующий потребностям учебного заведения и подготовке соответствующих кадров... 5 га вполне достаточно, чтобы уместиться, а желательно - 7 га... Я дам поручение правительству". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Читайте также Токаев: Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции

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