Токаев об Академии гражданской защиты: Надо строить все по новой
Фото: akorda.kz
Прибывший 14 февраля 2023 года с рабочей поездкой в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Академию гражданской защиты им. М. Габдуллина, где выступил перед курсантами, сообщает Zakon.kz.
Президент поручил выделить земельный участок для нового учебного корпуса и общежития академии.
"Надо строить все по новой. Хороший проект должен быть, современный, соответствующий потребностям учебного заведения и подготовке соответствующих кадров... 5 га вполне достаточно, чтобы уместиться, а желательно - 7 га... Я дам поручение правительству".Касым-Жомарт Токаев
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации.
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