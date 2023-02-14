Завладели 2 млн тенге и машиной: в Актобе задержали двух вымогателей

В Актобе в полицию обратился мужчина, который заявил о вымогательстве. По его словам, двое неизвестных лиц путем угроз завладели 2 млн тенге и машиной, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками УБОП ДП совместно с коллегами с ДКНБ по Актюбинской области установлены и с привлечением бойцов спецподразделения в ходе передачи части денежных средств задержаны двое ранее судимых за тяжкие преступления 23 и 29-летних подозреваемых.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство в крупном размере".



Подозреваемые водворены в СИЗО.

18 января 2023 года сообщалось, что в Алматинской области задержана группа вымогателей.