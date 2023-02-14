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"ПСЖ" – "Бавария": спасет ли французов возвращение звездного дуэта

"ПСЖ" – "Бавария": спасет ли французов возвращение звездного дуэта Фото: Parimatch
Долгожданный плей-офф Лиги Чемпионов стартует 15 февраля с яркого противостояния "ПСЖ" и "Баварии Мюнхен". Немецкий гранд показал безупречную игру в групповой стадии и чувствует себя вполне уверенно, но списывать французов со счетов еще рано. Месси и Мбаппе возвращаются.

Предстоящий матч станет 12-м по счету в истории личных встреч "ПСЖ" и "Баварии". Предыдущие 11 также прошли в рамках Лиги Чемпионов. Итоговый результат: французы выиграли 6 встреч, немцы — 5 и одна закончилась ничьей. К слову, среди всех команд, столкнувшихся с "Баварией" 10 и более раз в ЛЧ, у "ПСЖ" самый высокий процент побед — 55%.

Более того, последние схватки соперников в чемпионате 2021 года завершились вылетом баварцев из четвертьфинала.

Но это лишь статистика персональных встреч. Что касается нынешнего сезона, "Бавария" показывает более впечатляющую игру, не проигрывая уже на протяжении 19 матчей во всех соревнованиях. Причем, в каждой из последних трех встреч немецкая машина забивала не менее 3 голов.

"ПСЖ" подходит к игре с двумя поражениями подряд. Однако, у парижан есть и свои любопытные достижения — они не проиграли ни одного из 40 последних матчей на домашнем стадионе. Учитывая, что первая игра с "Баварией" пройдет в "Парк де Пренс" плюс объявление о возвращении звездных лидеров атакующей линии, Месси и Мбаппе, у французов есть реальный шанс побороться за победу.

По мнению экспертов, силы команд примерно равны с небольшим преимуществом в сторону "Баварии". Парижане надеются остаться непобежденными в родных стенах, но пока неизвестно, в каком состоянии вернутся травмированные. Большие надежды возлагаются на Мбаппе: новоиспеченный обладатель "Золотой бутсы" уже забил 25 голов в 26 сыгранных матчах за "ПСЖ" в текущем сезоне и явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

"ПСЖ" - 2.70, Ничья - 3.80, "Бавария Мюнхен" - 2.50

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