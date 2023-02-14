Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС
Так, за год экспорт товаров составил 9 709,8 млн долларов (больше на 24,3%), а импорт – 18 601,4 млн долларов (на 0,9% меньше).
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС первое место занимает Россия, с которой товарооборот составляет 92,3%, далее идут Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,6% и Армения – 0,1%.
Фото: БНС
При этом наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим элементам, который увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А снижение произошло по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 77,4%).
В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в 2,5 раза.
При этом снижение зафиксировано по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 77%).
Фото: БНС