Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС

По данным Бюро нацстатистики, по предварительным данным, в 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 28 311,2 млн долларов, что больше на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Так, за год экспорт товаров составил 9 709,8 млн долларов (больше на 24,3%), а импорт – 18 601,4 млн долларов (на 0,9% меньше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС первое место занимает Россия, с которой товарооборот составляет 92,3%, далее идут Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,6% и Армения – 0,1%.





Фото: БНС

При этом наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС отмечается по химическим элементам, который увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А снижение произошло по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 77,4%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в 2,5 раза.

При этом снижение зафиксировано по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 77%).





Фото: БНС



