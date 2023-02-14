Главное за день: спасение двух человек в Турции, уголовное дело в Петропавловске, легализация "праворулек"

Праворульные авто, ввезенные в РК как запчасти, будут легализованы. Казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные операции в Турции. Токаев прилетел в Акмолинскую область. Главные новости за 14 февраля – в подборке Zakon.kz.

Спасатели в Турции продолжают разбирать завалы



В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана показали видео поисково-спасательных работ в Турции. Спасатели демонтируют неустойчивые конструкции и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших.

Между тем на девятые сутки после сильного землетрясения в районе Дулкадироглу провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции из-под завалов вытащили двух братьев. Их госпитализировали.

Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.



Казахстанские студенты, обучающиеся в Турции, могут вернуться на родину

Обучающихся в Турции казахстанских студентов примут на родине.

"Мы готовы принять наших граждан, наших кандасов, казахстанских студентов, обучающихся за рубежом и оказавшихся в сложной ситуации, в том числе обучающихся в Турции. Для этого мы изменили правила приема. Раньше их переводили только между сессиями или во время летних каникул, а теперь наши вузы готовы принять их в сложных ситуациях", - заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

По факту ЧП в петропавловской школе заведено уголовное дело

В понедельник 13 февраля девятиклассник, учащийся одной из школ Петропавловска, пришел на уроки с топором и ранил троих детей.

14 февраля первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на заседании правительства сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят под его контроль.

"У ученика была самодельная маска и нож. Ученик девятого класса. В туалете надел маску и затем выбежал в коридор с топором, два раза ударил ученика данной школы, затем по плечу девочке - ученице данной школы, и затем еще одного ученика". Марат Кожаев

Он добавил, что нападавшего задержали ученики старших классов и учителя.

По словам вице-премьер-министра Алтая Кульгинова, в пострадавшей школе есть камеры и тревожные кнопки, но на момент нападения девятиклассника на учеников дежурили только школьные охранники.

Легализация праворульных автомобилей в Казахстане

В МВД сообщили, что работают над правовым механизмом первичной регистрации праворульных автомобилей, которые ввозились в РК под видом запчастей и в дальнейшем реализованы нашим гражданам.

Сейчас ведется работа по их юридическому оформлению.

Ранее сообщалось, что легализация иностранных авто стартовала в Казахстане 23 января и продлится до 1 июля.

Визит Токаева в Акмолинскую область

Глава государства планировал посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса и ознакомиться с деятельностью энергетических и социальных объектов региона.

Выступая перед курсантами Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина в Кокшетау, президент отметил, что Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации.

"Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы академии – запланировано строительство общежития и учебного корпуса". Касым-Жомарт Токаев

По поручению Касым-Жомарта Токаева в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Изменения в работе комиссии по вопросам помилования при президенте РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 9 февраля 2023 года внес изменения в состав комиссии по вопросам помилования при президенте РК. В состав комиссии дополнительно вошел заместитель руководителя Администрации президента РК, координирующий работу в сфере правовой политики и Уполномоченного по правам человека в РК.

Теперь на заседании комиссии могут присутствовать и выступать по обсуждаемым вопросам руководители центральных государственных органов или их заместители. Ранее это могли делать только председатели КНБ, Агентства по делам госслужбы, Антикоррупционной службы, МВД, Минюст или их заместители, председатель Комитета по финмониторингу.

Вместе с тем приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии решения.

Также внесены изменения в части представления документов на помилование.

Назначение новых вице-министров юстиции Казахстана

Ими стали Даниель Ваисов и Ботагоз Жакселекова.

Даниель Ваисов с января 2020 и по настоящее время занимал должность руководителя Центральной службы по контролю за закупками АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Ботагоз Жакселекова до назначения работала на руководящих должностях в частных коммерческих структурах.

Объявлены кандидаты в сборную мира по футболу

Стали известны имена футболистов, которые претендуют на попадание в сборную 2022 года по версии FIFA. В этом списке 26 игроков, которых выбирали сами же футболисты.

В списке оказались:

Вратари: Алиссон (Бразилия), Тибо Куртуа (Бельгия) и Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Жоао Канселу (Португалия), Альфонсо Дэвис (Канада), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко), Тео Эрнандес (Франция), Антонио Рюдигер (Германия) и Тиаго Силва (Бразилия).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Каземиро (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Энцо Фернандес (Аргентина), Гави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Педри (Испания), Федерико Вальверде (Уругвай).

Форварды: Карим Бензема (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Роберт Левандовски (Польша), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия).

Из 26 игроков окончательно выберут всего 11.

Итоги голосования станут известны на церемонии награждения в Париже 27 февраля.