Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло около Алматы

Алматы Фото: Zakon.kz
Землетрясение зафиксировала сеть станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК. Сведения о сейсмических волнах поступили 14 февраля в 16:00 по-алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

  • Энергетический класс землетрясения 8.8;
  • Магнитуда MPV 4.2;
  • Координаты эпицентра 43.32° с.ш. 77.78° в.д;
  • Глубина 25 км;
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

10 февраля землетрясение произошло на границе Казахстана и России. Эпицентр землетрясения был расположен в 928 км на северо-восток от Алматы.

Читайте также

Экс-мажилисмен Рамазанова стала внештатным советником министра нацэкономики

Ирина Лукичева
Молния
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления