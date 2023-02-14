Землетрясение магнитудой 4,2 произошло около Алматы
Фото: Zakon.kz
Землетрясение зафиксировала сеть станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК. Сведения о сейсмических волнах поступили 14 февраля в 16:00 по-алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения 8.8;
- Магнитуда MPV 4.2;
- Координаты эпицентра 43.32° с.ш. 77.78° в.д;
- Глубина 25 км;
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
10 февраля землетрясение произошло на границе Казахстана и России. Эпицентр землетрясения был расположен в 928 км на северо-восток от Алматы.
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