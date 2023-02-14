Землетрясение магнитудой 4,2 произошло около Алматы

Землетрясение зафиксировала сеть станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК. Сведения о сейсмических волнах поступили 14 февраля в 16:00 по-алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на восток от Алматы на территории Казахстана.



Энергетический класс землетрясения 8.8;

Магнитуда MPV 4.2;

Координаты эпицентра 43.32° с.ш. 77.78° в.д;

с.ш. в.д; Глубина 25 км;

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

10 февраля землетрясение произошло на границе Казахстана и России. Эпицентр землетрясения был расположен в 928 км на северо-восток от Алматы.