Экс-мажилисмен Рамазанова стала внештатным советником министра нацэкономики

Ляззат Рамазанова назначена внештатным советником министра национальной экономики Казахстана по вопросам женского предпринимательства. Об этом 14 февраля 2023 года рассказали в пресс-службе МНЭ РК, сообщает Zakon.kz.

Лаззат Рамазанова родилась 17 июля 1973 года в Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанской области). Окончила Казахский государственный университет мировых языков в г. Алматы, Казахскую государственную юридическую академию в г. Астана.

Трудовую деятельность начала в банковской системе (1994-1995). В разные годы работала в Генеральном консульстве Казахстана в городе Франкфурт-на-Майне, атташе департамента администрации и контроля, пресс-атташе Министерства иностранных дел РК, консультантом в секретариате Министра финансов РК (1995-2002). Была начальником отдела Департамента международных финансовых отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002), гендиректором ТОО "Dala tour" (2003-2005), руководителем аппарата Министерства финансов РК (2006-2007).

Также она занимала пост заместителя председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК (2007-2008), замначальника инспекции финансового контроля по Алматинской области КФК Министерства финансов РК (2008-2009), директора департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в сфере обороны, правоохранительной системы и государственных органов Министерства финансов РК (2011-2013), руководителя секретариата председателя президиума НПП РК "Атамекен" (2013-2019).

С 2015 года по октябрь 2019 года занимала различные должности в НПП РК "Атамекен". С ноября 2019 года была председателем совета Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив "ECOJER", с мая 2020 года - председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

С 15 января 2021 года по 19 января 2023 года была депутатом Мажилиса Парламента РК седьмого созыва, членом комитета по социально-культурному развитию.