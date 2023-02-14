Двух пожилых женщин спасли из горящего дома в Алтае

Пожар произошел 14 февраля. На момент прибытия сотрудников СПЧ-2 в жилом трехэтажном доме в квартире на втором этаже горела мебель, личные вещи, оконные и дверные блоки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, хозяин пытался справиться с огнем самостоятельно, но задымление было сильным, и он эвакуировался.

Прибывшие пожарные спасли из зоны задымления по лестничному маршу двух пожилых соседок 1933 и 1938 годов рождения. В госпитализации они не нуждались.

Огонь ликвидировали на площади 12 кв. м. Всего в тушении задействовали три пожарных автомобиля и девять огнеборцев.

По словам владельца квартиры, где был очаг возгорания, на столе загорелся светильник. Причиной послужило несоблюдение требований пожарной безопасности, а именно эксплуатация электрического провода потерявшего защитные свойства изоляции.

Ранее в Павлодарской области загорелась сельская школа.