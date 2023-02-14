Гололед, метель и туман ожидаются в пяти областях Казахстана в среду

Гололед, метель и туман ожидаются в пяти областях страны на 15 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, западе Атырауской области ожидается метель. На западе, севере области гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на юге, востоке области ожидается туман. В Уральске ночью ожидается гололед.



Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.



На севере, западе Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.



На западе, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на востоке, в центре области порывы 18 м/с.