Глава управления образования СКО о ЧП в Петропавловске: С себя вину не снимаем

Руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков рассказал о мерах, принятых для обеспечения безопасности школьников в регионе, сообщает Zakon.kz.

По словам Жашибекова, в 465 школах региона установлены 9313 камер, к Центру оперативного управления подключены 320 школ. Тревожными кнопками обеспечены 328 школ. В 26 образовательных учреждениях имеется специализированная охрана.

"Задавались вопросы, как ученик был допущен был в школу. Мы прекрасно знаем, что согласно кодексу "О здоровье" сведение о состоянии является тайной медицинского работника, поэтому предоставление сведений, составляющих тайну медработника, без согласия лица допускается только по запросу органов дознания, прокурора, суда. Таким образом, знать по диагнозу школа не могла. Ни в одном нормативном акте не установлено, что детям с психическими заболеваниями запрещено обучаться в общеобразовательной школе". Назир Жашибеков

Он отметил, что с себя управление вины не снимает и постарается провести комплекс мероприятий для решения всех вопросов, возникших после вчерашнего инцидента.

В понедельник 13 февраля девятиклассник, учащийся одной из школ Петропавловска, пришел на уроки с топором и ранил троих детей. Двое из них оказались в больнице. По некоторым данным, нападавший страдал от депрессии и стоял на учете.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.





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