Профилактический спуск лавин провели в ВКО

По результатам мониторинга выяснилось, что на лавиноопасных склонах из-за надувов ветра скопился снег. В целях обеспечения безопасности специалисты провели профилактический спуск лавин на дороге Усть-Каменогорск – Алтай, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал директор ВК филиала "Казселезащита" Омар Дузгумбаев, в выходные люди активно выезжают за территорию населенных пунктов на базы отдыха.

"Пока снежные массы не спущены, это небезопасно, поэтому мы заблаговременно проводим профспуски". Омар Дузгумбаев

В результате двух проведенных взрывов было спущено 2050 куб. м снежной массы.

Всего в Восточном Казахстане 497 лавиносборов, из них 325 очагов представляют угрозу. Самыми опасными являются направления Оскемен - Самар 95-102,132 -137км, Оскемен - Горная Ульбинка 30-37км, Оскемен - Северное - Серебрянск 58-65км.

В зимний период осуществляется ежесуточный мониторинг за снеголавинной обстановкой.

Ранее лыжники-фрирайдеры спровоцировали сход лавины в горах близ Алматы.