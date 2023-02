Момент истины: Ставка ФРС определит движение мировых фондовых рынков

Последний показатель инфляции появляется сегодня перед открытием фондового рынка с январским индексом потребительских цен, сообщает Zakon.kz.

Фондовый рынок сталкивается с сезоном отчетности, геополитическими разногласиями, потолком долга и другими рисками. Но самая большая игра в этом городе – это инфляция и риск повышения стоимости заимствований.

Через пару часов Федеральная резервная система (ФРС) США проведет внеплановое закрытое заседание Совета управляющих в ускоренном порядке.

говорится на сайте ФРС. На заседании планируется обсуждать авансовую ставку и ставку дисконтирования, отмечается в уведомлении. Рынок замер в ожидании.

Что происходило на американском фондовом рынке

Рынки падали практически 3 дня со среды по пятницу включительно. Правда, в последний день прошедшей торговой пятидневки упал только NASDAQ Composite. Dow Jones и S&P 500 закончили торги в умеренном и символическом плюсах.

Особо заштормило рынок в четверг 9 января на фоне повышения доходности гособлигаций или, как их называют на английский лад, трежерис. К тому вышла очередная порция квартальных отчетов и корпоративных новостей. Причем не самых лучших. Например, акции Google, входящей в состав холдинга Alphabet упали на 4,5% на новостях о том, что дебют основанного на искусственном интеллекте чат-бота Bard оказался попросту провальным. Выданный им результат поискового запроса, как выяснилось, содержал фактическую ошибку. Кстати, за неделю котировки этой компании ушли вниз аж на -8,19%.

Котировки акций Mattel Inc рухнули на 10,7%. Производитель игрушек в 4-м квартале снизил чистую прибыль в 14 раз, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов, сообщает MarketWatch.

"Похоже, что рынок переходит в более узкий диапазон в ожидании новой информации, на основании которой можно будет решить, продолжать ли восходящий тренд или развернуться вниз", – полагает глава отдела стратегий на рынке акций Saxo Bank Питер Гарнри.





Инфографика finviz 09.02.2023

Торги в пятницу 10 февраля тоже начались не на позитиве. Уже на 20-й минуте основной сессии (20.20) времени Астаны индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,16% и составлял 32645,72 пункта. В число лидеров снижения среди компонентов индекса вошли акции Salesforce Inc., подешевевшие на 3,9%, Walt Disney Co – на 1,6% и JPMorgan Chase & Co – на 1,1%.



Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 0,27% - до 4070,35 пункта. Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,7% и составлял 11706,76 пункта.

Сервис заказа такси Lyft Inc. в октябре-декабре получил рекордную выручку второй квартал подряд, однако прогноз компании не оправдал ожиданий. Цена акций в начале торгов рухнула более чем на 35%. На окончании основной сессии цена немного отскочила. Общие потери за день составили -26%.

К концу основных торгов индексы несколько отскочили вверх, позволив Dow Jones набрать +0,50% до уровня 33 869,27 пункта,





Инфографика DJ 10.02.2023





а S&P 500 набрать скромные +0,22, поднявшись за день до 4 090,46 пункта.





Инфографика SP 10.02.2023





Ну, а компании технологического сектора утащили NASDAQ вниз на -0,61% до уровня 11 718,12 пункта.





Инфографика NSD 10.02.2023





В целом за минувшую неделю индексы просели: S&P 500 на 1,1% и Nasdaq - на 2,4%, что стало самым сильным снижением индикаторов с середины декабря, Dow Jones на 0,2%.





Инфографика finviz 10.02.2023





В понедельник рынок закрылся в плюсе. на акцию оказалась лучше прогнозов, что также ниже среднего за пять лет значения в 77%.



Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 376,66 пункта (1,11%) и достиг 34245,93 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp., подорожавшие на 3,1%, Intel Corp - на 2,7% и Salesforce Inc. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 46,83 пункта (1,14%) - до 4137,29 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 173,67 пункта (1,48%) и составил 11891,79 пункта.

На премаркете во вторник 15 февраля тоже видим пока (18.00 времени Астаны) небольшой, но позитив.

Ожидание решения ФРС

Инвесторы ждут выхода отчета Федерального бюро статистики труда США (19.30 времени Астаны) по инфляции за январь, который, собственно и определит движение мировых фондовых рынков.

Эксперты опасаются, что доклад Минтруда США о динамике потребительских цен подтвердит, что борьба с инфляцией далека от завершения, развеяв, таким образом, надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, потребительские цены в США в январе выросли на 6,2% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в декабре.





"В зависимости от того, какими будут данные по инфляции, мы можем увидеть либо как рынки вздохнут с облегчением, либо как ускорится уход от рисков", - говорит аналитик Standard Chartered Plc Эрик Робертсен, слова которого приводит Bloomberg.

Информация к размышлению: темпы инфляции в Китае в январе ускорились вслед за скачком цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,8% в декабре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Резервный банк Австралии повысил прогнозы базовой инфляции и предупредил о необходимости продолжить повышать процентные ставки. Потребительская инфляция в стране находится на 32-летнем максимуме в 7,8%, и теперь регулятор ожидает, что она замедлится до 6,7% к июню текущего года, тогда как ранее прогнозировал замедление показателя до 6,3%.

Так ли все здорово в США – скоро узнаем! Но то, что рынок сегодня будет волатильным – к бабке не ходи.

Александр Сергеев