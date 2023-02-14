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В Туркестанской области открылась тысячная по счету школа

школа Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Сарыагашском районе открылась тысячная по счету школа в регионе. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он поздравил учащихся, учителей и местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение по развитию сел. Большая работа в этом направлении ведется в Туркестанской области, где наблюдается высокий демографический рост. Теперь количество школ достигло 1 тыс.

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Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Глава государства поручил создавать условия для детей. Он отметил, что необходимо всесторонне развивать талантливых, образованных, склонных к спорту детей. Эта задача очень важна для нашего региона, ведь пятая часть всех детей в нашей стране рождается в Туркестанской области. В области сейчас более 700 тысяч детей. Функционируют около 2400 организаций образования. До 2025 года планируется поэтапное строительство 96-ти школ", - сказал Дархан Сатыбалды.

Строительство общей средней школы №78 в микрорайоне "Самал" города Сарыагаша началось в 2020 году. В школе на 900 учащихся созданы комфортные условия для обучения учащихся. Территория перед входом в школу вымощена асфальтом и озеленена.

открытие

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В школе централизованные водопровод, система отопления и санузел. Есть библиотека с читальным и медиа-залами. Кабинеты химии, физики, труда и информатики полностью оснащены современным оборудованием. Работает большой спортзал, столовая на 300 мест, имеются два медицинских кабинета со специальным медицинским оборудованием. В школе установлены противопожарная сигнализация, 17 наружных и 60 внутренних камер видеонаблюдения.

открытие

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Туркестанская область занимает лидирующие позиции в стране по рождаемости и демографическому росту. В регионе проживает 10,7% населения страны. В декабре 2022 года численность населения Туркестанской области достигла 2 116 450 человек. 75,5% составляет сельское население.

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Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проблема дефицита школы поэтапно находит свое решение. В прошлом году была введена в эксплуатацию 21 школа. Решена проблема двух трехсменных школ. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 20 школ. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в Туркестанской области планируется строительство 63 школ. Из них в 2023 году выделены средства на строительство 31 школы.

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Редакция Zakon.kz
Дархан Сатыбалды Туркестанская область
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