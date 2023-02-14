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События в Украине: Путин высказался о санкциях, Британия бойкотирует ЧМ по боксу

президент РФ Фото: kremlin.ru
Федерации бокса Великобритании заявила о том, что их спортсмены не будут принимать участие в чемпионате мира по боксу 2023 года среди женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Беларуси под своими национальными флагами, сообщает Zakon.kz.
  • Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля, сообщил представитель организации.
  • Украине в этому году нужно от 40 до 48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
  • Германия в следующем месяце поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T, высказался глава Минобороны ФРГ.
  • На встрече на авиабазе "Рамштайн" глава Пентагона Остин сказал, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление.
  • Также, по его словам, восемь стран будут поставлять в Украину танки Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "Придет время, буквально уже завтра, когда нужно будет определяться, занимать определенную позицию". По его мнению, ни у кого не получится "тихо отсидеться".
  • После Франции с призывом к своим гражданам покинуть Беларусь обратилась и Канада. Они объясняют это риском "выборочного применения местных законов" и российско-украинским конфликтом.
  • Власти Молдовы временно закрыли свое воздушное пространство в целях безопасности, сообщила авиакомпания Аir Мoldova. А потом обратно открыли.
  • ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций.
  • Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
  • Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны.

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