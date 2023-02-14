События в Украине: Путин высказался о санкциях, Британия бойкотирует ЧМ по боксу

Фото: kremlin.ru

Федерации бокса Великобритании заявила о том, что их спортсмены не будут принимать участие в чемпионате мира по боксу 2023 года среди женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Беларуси под своими национальными флагами, сообщает Zakon.kz.

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля, сообщил представитель организации.



Украине в этому году нужно от 40 до 48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Германия в следующем месяце поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T, высказался глава Минобороны ФРГ.

На встрече на авиабазе "Рамштайн" глава Пентагона Остин сказал, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление.

Также, по его словам, восемь стран будут поставлять в Украину танки Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "Придет время, буквально уже завтра, когда нужно будет определяться, занимать определенную позицию". По его мнению, ни у кого не получится "тихо отсидеться".

После Франции с призывом к своим гражданам покинуть Беларусь обратилась и Канада. Они объясняют это риском "выборочного применения местных законов" и российско-украинским конфликтом.

Власти Молдовы временно закрыли свое воздушное пространство в целях безопасности, сообщила авиакомпания Аir Мoldova. А потом обратно открыли.

ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций.

Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны. Читайте также Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии Ситуация в Украине: использование Starlink, призывы покинуть Беларусь В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией

Следите за новостями zakon.kz в: