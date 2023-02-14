События в Украине: Путин высказался о санкциях, Британия бойкотирует ЧМ по боксу
Фото: kremlin.ru
Федерации бокса Великобритании заявила о том, что их спортсмены не будут принимать участие в чемпионате мира по боксу 2023 года среди женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Беларуси под своими национальными флагами, сообщает Zakon.kz.
- Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля, сообщил представитель организации.
- Украине в этому году нужно от 40 до 48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
- Германия в следующем месяце поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T, высказался глава Минобороны ФРГ.
- На встрече на авиабазе "Рамштайн" глава Пентагона Остин сказал, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление.
- Также, по его словам, восемь стран будут поставлять в Украину танки Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "Придет время, буквально уже завтра, когда нужно будет определяться, занимать определенную позицию". По его мнению, ни у кого не получится "тихо отсидеться".
- После Франции с призывом к своим гражданам покинуть Беларусь обратилась и Канада. Они объясняют это риском "выборочного применения местных законов" и российско-украинским конфликтом.
- Власти Молдовы временно закрыли свое воздушное пространство в целях безопасности, сообщила авиакомпания Аir Мoldova. А потом обратно открыли.
- ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций.
- Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
- Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны.
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