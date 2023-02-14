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Канал поставки наркотиков пресекли в Костанае

задержание Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали подозреваемых в продаже "синтетики" через интернет-магазин, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе департамента, у подозреваемых дома были изъяты незаконно культивируемые наркосодержащие растения.

"Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг "синтетики" на территории региона. Интернет-магазин, в котором участвовали два 27-летних и два 29-летних местных жителей, действовал около 4 месяцев", - рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Проводятся следственные действия.

Отметим, что в конце января в Карагандинской области ликвидировали канал продажи наркотиков.

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