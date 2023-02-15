Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Восемь машин гуманитарной помощи выехали в Турецкий Кахраманмараш

Восемь машин гуманитарной помощи выехали в Турецкий Кахраманмараш Фото: Zakon.kz/Baglanov
Грузовики доставят в пострадавший от землетрясения район необходимые вещи и юрты, сообщает Zakon.kz.

Погрузка закончилась вечером 14 февраля, передает KazInform. Большегрузы с гуманитарной помощью выехали в Кахраманмараш с военной авиабазы Инджирлик.

Как рассказали в турецком посольстве, общий вес гуманитарной помощи, направленный жителям, пострадавшим от землетрясения, превышает 75 тонн. Денежных пожертвований казахстанцы собрали на 2,8 млн долларов, пишет Sputnik.

14 февраля президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турции. в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке страны превысило 35 тысяч человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 14 февраля.

Читайте также

В Актобе водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу

Сопредседателя партии Respublica сняли с предвыборной гонки

Гололед, метель и туман ожидаются в пяти областях Казахстана в среду

Мария Мельникова
Землетрясения в Турции Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Мы все можем оказаться под завалами - сейсмолог
Игра литосферных плит: как земные классики влияют на выбор места жительства
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления