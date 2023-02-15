Восемь машин гуманитарной помощи выехали в Турецкий Кахраманмараш

Грузовики доставят в пострадавший от землетрясения район необходимые вещи и юрты, сообщает Zakon.kz.

Погрузка закончилась вечером 14 февраля, передает KazInform. Большегрузы с гуманитарной помощью выехали в Кахраманмараш с военной авиабазы Инджирлик.

Как рассказали в турецком посольстве, общий вес гуманитарной помощи, направленный жителям, пострадавшим от землетрясения, превышает 75 тонн. Денежных пожертвований казахстанцы собрали на 2,8 млн долларов, пишет Sputnik.

14 февраля президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турции. в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке страны превысило 35 тысяч человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 14 февраля.