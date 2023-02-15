Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Растущая популяция кенгуру угрожает Австралии

Растущая популяция кенгуру угрожает Австралии Фото: pixabay
Фермеры Австралии бьют тревогу: численность кенгуру пагубно влияет на посевы и почву континента, сообщает Zakon.kz.

За последнее время количество млекопитающих выросло почти в два раза: с 27 миллионов до 50, пишет EuroNews. Такое увеличение популяции тревожит фермеров. Они называют символ Австралии теперь не иначе как чумой.

Ученые согласны подтверждают: урон, который наносят кенгуру континенту масштабный. Раньше угрозой для посевов и сельских земель на континенте представляли кролики, которые быстро уничтожают растительность. Теперь пальма первенства передана кенгуру.

"Кенгуру более интенсивно, чем кролики, уничтожают самые разные растения. И это беспокоит не только фермеров, чьим домашним животным остается меньше кормов. Это может стать причиной исчезновения некоторых видов птиц, эрозии почвы и опустынивания заповедных территорий", — пишет издание со ссылкой на ученых.

Чтобы справится с возникающими проблемами, местные охотники начали отстрел животных. Сообщается, что за ночь они убивают до 50 кенгуру.


Таким положением возмущены зоозащитники. Они требуют остановить отстрел млекопитающих. По заявлениям защитников прав животных, информация, предоставленная властями, не соответствует действительности, а животных отстреливают ради коммерческой выгоды.

Зоозащитники Казахстана заявляют, что закон о защите прав животных в стране не работает. Закон есть, а техспецификации нет, заявляют эксперты.

Читайте также

Более 300 животных спасли волонтеры в Турции

Восемь машин гуманитарной помощи выехали в турецкий Кахраманмараш

В Актобе водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу

Мария Мельникова
Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Мы все можем оказаться под завалами - сейсмолог
Игра литосферных плит: как земные классики влияют на выбор места жительства
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления