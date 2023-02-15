Растущая популяция кенгуру угрожает Австралии

Фермеры Австралии бьют тревогу: численность кенгуру пагубно влияет на посевы и почву континента, сообщает Zakon.kz.

За последнее время количество млекопитающих выросло почти в два раза: с 27 миллионов до 50, пишет EuroNews. Такое увеличение популяции тревожит фермеров. Они называют символ Австралии теперь не иначе как чумой.

Ученые согласны подтверждают: урон, который наносят кенгуру континенту масштабный. Раньше угрозой для посевов и сельских земель на континенте представляли кролики, которые быстро уничтожают растительность. Теперь пальма первенства передана кенгуру.

"Кенгуру более интенсивно, чем кролики, уничтожают самые разные растения. И это беспокоит не только фермеров, чьим домашним животным остается меньше кормов. Это может стать причиной исчезновения некоторых видов птиц, эрозии почвы и опустынивания заповедных территорий", — пишет издание со ссылкой на ученых.

Чтобы справится с возникающими проблемами, местные охотники начали отстрел животных. Сообщается, что за ночь они убивают до 50 кенгуру.





"How could anyone purposeful kill a #kangaroo?

Do these people have no conscience?

This is a response from the Summer Kangaroo Count.

Anyone in Australia can take part."https://t.co/w6LJTOqCuI

- Mark Pearson pic.twitter.com/ZnXQfm4sbE — Animal Justice Party (@animaljusticeAU) February 13, 2023

Таким положением возмущены зоозащитники. Они требуют остановить отстрел млекопитающих. По заявлениям защитников прав животных, информация, предоставленная властями, не соответствует действительности, а животных отстреливают ради коммерческой выгоды.

Зоозащитники Казахстана заявляют, что закон о защите прав животных в стране не работает. Закон есть, а техспецификации нет, заявляют эксперты.