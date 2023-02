Растущая популяция кенгуру угрожает Австралии

За последнее время количество млекопитающих выросло почти в два раза: с 27 миллионов до 50, пишет EuroNews. Такое увеличение популяции тревожит фермеров. Они называют символ Австралии теперь не иначе как чумой.

Ученые согласны подтверждают: урон, который наносят кенгуру континенту масштабный. Раньше угрозой для посевов и сельских земель на континенте представляли кролики, которые быстро уничтожают растительность. Теперь пальма первенства передана кенгуру.

Чтобы справится с возникающими проблемами, местные охотники начали отстрел животных. Сообщается, что за ночь они убивают до 50 кенгуру.

"How could anyone purposeful kill a #kangaroo?

Do these people have no conscience?

This is a response from the Summer Kangaroo Count.

Anyone in Australia can take part."https://t.co/w6LJTOqCuI

- Mark Pearson pic.twitter.com/ZnXQfm4sbE