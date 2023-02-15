Сельхоз оборудование планируют производить Казахстан и Франция

Сельскохозяйственное прицепное оборудование хотят производить компании из Казахстана и Франции, сообщает Zakon.kz.

Обсуждение ведут казахстанкое АО "Агромашхолдинг KZ" и французский "Kuhn Group", рассказали в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития. Создание производства на стадии переговоров, уточняют в ведомстве.

Также две стороны прорабатывают вопрос реализации совместного проекта ТОО "Қазбитумсервис" и французской компании "Soprema Group" по производству кровельных материалов на основе битума, сказано в сообщении ведомства.

По данным министерства, на сегодняшний день в Казахстане представлены 170 французских компаний. А Франция входит в пятерку крупных инвесторов в казахстанскую экономику страны. За 2022 товарооборот между странами вырос на 30,3%. В сумме составил $ 4 млрд.

Кроме того, 9 февраля депутаты Сената Парламента ратифицировали Договор между Казахстаном и Францией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.