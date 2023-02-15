Главное за ночь: число жертв в Турции и Сирии растет, Бублик вышел в четвертьфинал
Турция и Сирия
По последним данным, количество погибших в Турции и Сирии превысило 40 тысяч человек. Турецкая сторона сообщает о 35 418 погибших гражданах. Пострадавшими стали 105 505 человек. В Сирии, по официальным данным, число погибших достигло 1414 человек. Ранения получили 2357 граждан.
Спасатели-добровольцы движения Paw Protectors сообщают о спасении более чем 300 животных в турецком Хатае, одной из 10 провинций, пострадавших от землетрясения.
Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,7 балла. Казахстан отправил в зону бедствия спасателей и медиков. К тому же правительство Казахстана выделило гуманитарную помощь пострадавшим от стихии странам.
Касым-Жомарт Токаев в Степногорске
В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска, где встретился с именитыми спортсменами и тренерами.
Также в Степногорске президент ознакомился с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции – огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов.
В ходе посещения ТОО "Степногорская ТЭЦ" президент поручил найти пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.
Кроме того, президент Токаев поручил построить предприятие по утилизации ПХД-отходов в Степногорске.
Казахстан
Пострадавших при нападении на школу Петропавловска учеников перевели в палаты, рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области.
Более 30 жительниц Восточно-Казахстанской области обвиняют врачей центра репродуктивной медицины в том, что из-за использования ими просроченных препаратов они не смогли забеременеть.
Александр Бублик в паре со Стэном Вавринкой вышел в четвертьфинал в Нидерландах.