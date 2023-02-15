Сбитые китайские шары в небе над США были "безобидными"

В Белом доме заявили, что, вероятно, аэростаты, сбитые в минувшие выходные в небе над Америкой и Канадой, не несли шпионской функции, сообщает Zakon.kz.

Выступая 14 февраля во время пресс-конференции, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что "объекты могут быть связаны с коммерческими или исследовательскими организациями и, следовательно, безобидными", цитирует ВВС.

"Мы не видели никаких указаний или чего-либо, что конкретно указывало бы на то, что эти три объекта были частью шпионской программы Китайской Народной Республики, или что они участвуют в усилиях по сбору внешней разведывательной информации". Джон Кирби

В свою очередь китайская сторона не раз выступала с заявлениями, что аэростаты, замеченные Пентагоном, — гражданские и "сбились с курса". Реакцию американских военных, сбивших зонды, в Китае назвали "чрезмерной".

Воздушные шары над США впервые попали в поле зрение военных США 2 февраля. Позднее появились сообщения о неопознанных зондах над Латинской Америкой и Канадой. По версии Пентагона, шары принадлежали Китаю и выполняли функции шпионов.