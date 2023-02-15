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"Боруссия" – "Челси": первый исторический матч

"Боруссия" - "Челси": первый исторический матч Фото: Parimatch
Долгожданная Лига чемпионов возвращается! Главный клубный турнир континента всегда вызывает повышенный интерес всего мира, а пары в плей-офф подобрались такие, что захватывает дух!

Одно из самых непредсказуемых противостояний у пары "Боруссия" – "Челси". Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч.

"Боруссия"

Дортмундцы в этом сезоне очень хороши. Команда Эдина Терзича сумела выбраться со второго места из непростой группы, где компанию ей составляли "Манчестер Сити", "Севилья" и "Копенгаген". В чемпионате дела у "Боруссии" идут тоже весьма неплохо: третье место в турнирной таблице и 6 побед подряд в 2023-м году (5 – в Бундеслиге и одна – в Кубке Германии). Словом, "шмели" набрали ход и находятся в прекрасной форме. Да и с травмированными ситуация улучшилась – лазарет почти пуст, все лидеры в строю. Особенно великолепен Джуд Белингхэм, который также находится в трансферном списке потенциальных покупок "Челси".

"Челси"

У Грэма Поттера, в отличие от его знаменитого вымышленного однофамильца, нет волшебной палочки и заклинаний на все случаи жизни, поэтому пока вдохнуть волшебства в игру "Челси" не удается. "Синих" штормит на внутренней арене, в команде много травмированных, победы даются с трудом и нечасто.

А ведь совсем недавно все было по-другому. Во всяком случае, в Лиге чемпионов: "Челси" без сложностей занял первое место в своей группе, в которой были "Милан", "Зальцбург" и "Динамо" из Загреба. Но сегодня картина обстоит иначе, в 2023-м году "аристократы" побеждали лишь единожды – 15-го января с минимальным перевесом "Кристал Пэлас" – 1:0.

История личных встреч

Вы не поверите, но до сегодняшнего дня "Боруссия" и "Челси" не играли между собой! Это будет их первый официальный матч, и мы станем свидетелями в какой-то мере исторического момента.

Прогноз на матч

"Челси", безусловно, лихорадит. Более того, если отталкиваться от состава, имеющегося в наличие у Поттера, то вряд ли лондонцев можно назвать более опытными и искушенными в матчах Лиги чемпионов. Для многих парней в синих майках этот турнир является новинкой, и в нем им еще не удавалось проявить себя. Матерые и опытные Канте, Пулишич, Стерлинг, Ковачич и другие игроки имеют проблемы со здоровьем.

И все же "Челси" есть "Челси", да и "Боруссия", несмотря на блестящую форму, не оплот надежности в обороне. Поэтому мой прогноз – "обе команды забьют – да". Parimatch оценивает это событие коэффициентом 1.72.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Боруссия" – 2.50, Ничья – 3.35, "Челси" – 2.90

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