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В Сарани мужчина с топором напал на семью с годовалым ребенком

В Сарани мужчина с топором напал на семью с годовалым ребенком Фото: pixabay
Попытка нападения на семью с ребенком произошла 11 февраля в городе Сарани Карагандинской области. Эту историю рассказала потерпевшая на странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в тот день они приехали к родственникам в частный сектор. Когда муж ушел в дом к брату, женщина с ребенком остались в машине. В этот момент к авто подошел незнакомец с топором и стал разбивать фары. Он попытался открыть двери, но их заклинило. Тогда мужчина развернулся и ушел в обратном направлении.

"Я позвонила супругу. Он побежал к незнакомцу, который стал кидаться на него с топором. Супруг отошел, но он побежал за ним", – рассказывает потерпевшая.

Также она отмечает, что в настоящее время нападавший находится дома. И задается вопросом: "Кто станет следующей жертвой? Это так оставлять нельзя".

В полиции Карагандинской области уточнили, что данный факт зарегистрирован в полиции по статье 293 УК РК.

"Установлен 58-летний мужчина, совершивший правонарушение. Ведется досудебное расследование".  Пресс-служба ДП Карагандинской области

13 февраля в Петропавловске девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

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