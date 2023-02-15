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Голубев и Недовесов пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Аргентины

Теннис Турнир Четвертьфинал Фото: ktf.kz
Лучшие казахстанские теннисисты парного разряда Андрей Голубев и Александр Недовесов с победы начали грунтовый турнир серии ATP 250 в столице Аргентины – Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом поединке парных состязаний лидеры мужской сборной Казахстана сумели переиграть австрийский дуэт Александр Эрлер и Лукас Мидлер – 6:4, 6:4. Другой наш теннисист Александр Бублик наконец-то сумел одержать первую победу в парных играх после 10-ти поражений кряду. 

По сравнению с мужчинами первая ракетка Казахстана в парном разряде у женщин Анна Данилина неудачно сыграла на хардовом турнире WTA 500 в Дохе (Катар). В тандеме с бразильянкой Луизой Стефани они уступили Джулиане Ольмос (Мексика)/Шуай Чжан (Китай) – 5:7, 6:4, 7:10.

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Куандык Шынасилов
Анна Данилина Бублик Александр Голубев Андрей
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