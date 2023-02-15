В Казахстане уточнили сроки действия вывозных таможенных пошлин на нефть и товары из нее
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Приказом МТИ РК от 13 февраля 2023 года внесены изменения и дополнения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняются сроки действия вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары из нее:
- Тяжелые дистилляты: газойли: для прочих целей - 200 евро за 1 тонну с 15 февраля по 15 октября включительно;
- Мазуты - 15 евро за 1 тонну с 1 мая по 1 сентября включительно;
- Битум нефтяной - 15 евро за 1 тонну с 1 октября по 31 мая включительно;
- Прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород - 15 евро за 1 тонну с 15 октября по 15 апреля включительно.
Кроме того, ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и светлые нефтепродукты сравняли путем повышения ставки на светлые нефтепродукты до уровня ставки на сырую нефть.
Приказ вводится в действие с 25 февраля 2023 года.
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