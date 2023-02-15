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Законодательство РК

В Казахстане уточнили сроки действия вывозных таможенных пошлин на нефть и товары из нее

В Казахстане уточнили действия вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары из нее Фото: pixabay
Приказом МТИ РК от 13 февраля 2023 года внесены изменения и дополнения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются сроки действия вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары из нее:

  • Тяжелые дистилляты: газойли: для прочих целей - 200 евро за 1 тонну с 15 февраля по 15 октября включительно;
  • Мазуты - 15 евро за 1 тонну с 1 мая по 1 сентября включительно;
  • Битум нефтяной - 15 евро за 1 тонну с 1 октября по 31 мая включительно;
  • Прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород - 15 евро за 1 тонну с 15 октября по 15 апреля включительно.

Кроме того, ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и светлые нефтепродукты сравняли путем повышения ставки на светлые нефтепродукты до уровня ставки на сырую нефть.

Приказ вводится в действие с 25 февраля 2023 года.

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