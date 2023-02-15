Чучела редких птиц хотели вывезти из России в Казахстан

Чучела редких птиц – белой (полярной) совы и бородатой неясыти – не дали провезти из России в Казахстан. Их задержали на границе, рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, сообщает Zakon.kz.

Специфичный товар находился в автомобиле, который направлялся из Кирова в Алматы. В товаросопроводительных документах чучел птиц не было.

"По заключению таможенного эксперта образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения – СИТЕС", – отметил замначальника Челябинской таможни Станислав Васёв.

Перемещение товаров этой категории через госграницу России возможно с разрешения Росприроднадзора.

Виновных лиц привлекут к административной ответственности.

В июле 2022 года американец пытался вывезти контрабандой золото из Алматы в Стамбул.

