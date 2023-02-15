Синоптики прогнозируют сильные осадки на юге и юго-востоке Казахстана

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 февраля озвучили в РГП "Казгидромет". В ближайшие три дня синоптики ожидают снег и дождь на юге и юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики, лишь западные районы будут находиться под влиянием циклона, который смещается с запада на восток.

"Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах республики пройдет снег, на юге и юго-востоке страны осадки в виде дождя и снега. 16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.

В южной половине республики ожидается гололед, а в горных и предгорных районах – туманы. В северной половине страны временами будет усиливаться ветер, прогнозируют низовую метель.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в конце февраля. Количество осадков прогнозируют в пределах нормы на большей части республики.

