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В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе

В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе Фото: Zakon.kz
Утром 15 февраля 2023 года в Алматы сгорел автобус. В управлении городской мобильности города пообещали, что автобусы данной марки заменят на новые, сообщает Zakon.kz.

В диспетчерскую службу информация о возгорании автобуса, следовавшего по маршруту №131, поступила в 8:28.

В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе

Фото: Zakon.kz

"Водитель, обнаружив техническую неисправность, согласно инструкции, предупредил всех пассажиров и произвел незамедлительную высадку людей на остановочном комплексе. После чего автобус направился в парк для устранения технической неисправности. Следуя по пр. аль-Фараби в южном направлении, произошло возгорание в моторном отсеке. Водителем были приняты оперативные меры по тушению огня огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв. В 8:45 прибывшие на место сотрудники ДЧС локализовали пожар и в 8:50 полностью ликвидировали очаг возгорания".Управление городской мобильности Алматы
В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе

Фото: Zakon.kz

По информации управления, жертв и пострадавших нет, на месте работают уполномоченные органы.

В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе

Фото: Zakon.kz

"Возгорание произошло на автобусе марки "ЛиАЗ", которые подходят к завершению нормативного срока эксплуатации. При плановой проверке технического состояния автопарка была выявлена высокая степень износа автобусов данной марки. В связи с чем для повышения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров автопарком запланирован закуп новых подвижных единиц для их замены".Управление городской мобильности Алматы
В акимате высказались о сгоревшем в Алматы автобусе

Фото: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что акиматом Алматы производится закуп новых автобусов. Цель - обновление подвижного состава.

"В 2023 году запланировано приобретение 300 новых автобусов и обновление 100 единиц троллейбусов, частными парками закупается 150 единиц газовых автобусов".Управление городской мобильности Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы на Восточной объездной автомобильной дороге сгорел автобус 131-го маршрута марки "ЛиАЗ". На момент возгорания в салоне пассажиров не было. Пожарные расчеты были направлены на место в 8:27. Пожар был ликвидирован в 8:50. По данным городского ДЧС, обошлось без жертв и пострадавших.

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