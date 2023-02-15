Как иностранцу получить ИНН в Казахстане
Услуга оказывается территориальными органами полиции через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или через веб-портал "электронного правительства".
Для формирования ИИН иностранец или его законный представитель должен обратиться в миграционную полицию через государственную корпорацию по месту пребывания или через портал путем подачи заявления и приложить к нему документы.
Так, при обращении через госкорпорацию нужно приложить следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством РК). В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество), место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально заверенный перевод документа;
- нотариально удостоверенная доверенность (при обращении представителя).
При обращении через портал:
- электронный запрос, заверенный ЭЦП представителя иностранца;
- электронная копия документа, удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством РК). В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально заверенный перевод документа;
- нотариально удостоверенная доверенность в случае обращения представителя;
- удостоверить ЭЦП заявителя или его представителя.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда РК к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление.
Кроме того, теперь иностранцы могут обратиться для корректировки ИИН. Аналогичным образом подается заявление через Государственную корпорацию по месту пребывания с приложением документов.
Для этого необходимо представить через госкорпорацию документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством РК). В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий ноториально заверенный перевод документа;
- свидетельство о перемене установочных данных;
- нотариально удостоверенная доверенность в случае обращения представителя.
Оператор МВД проверяет поступающие заявки на корректность и в случае корректности заявки осуществляет процедуру формирования либо корректировки ИИН.
Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.
Основаниями для отказа в оказании госуслуги являются:
- установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения ИИН, или данных, содержащихся в них;
- несоответствие заявителя данным и сведениям, необходимым для оказания государственной услуги;
- в случае выявления у обратившегося ранее зарегистрированного ИИН (за исключением случаев корректировки ИИН).
Приказ вводится в действие с 25 февраля 2023 года.