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Законодательство РК

Как иностранцу получить ИНН в Казахстане

Как иностранцу получить ИИН в Казахстане Фото: gov4c.kz
Министр внутренних дел приказом от 8 февраля 2023 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Услуга оказывается территориальными органами полиции через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или через веб-портал "электронного правительства".

Для формирования ИИН иностранец или его законный представитель должен обратиться в миграционную полицию через государственную корпорацию по месту пребывания или через портал путем подачи заявления и приложить к нему документы.

Так, при обращении через госкорпорацию нужно приложить следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством РК). В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество), место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально заверенный перевод документа;
  • нотариально удостоверенная доверенность (при обращении представителя).

При обращении через портал:

  • электронный запрос, заверенный ЭЦП представителя иностранца;
  • электронная копия документа, удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством РК). В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально заверенный перевод документа;
  • нотариально удостоверенная доверенность в случае обращения представителя;
  • удостоверить ЭЦП заявителя или его представителя.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда РК к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление.

Кроме того, теперь иностранцы могут обратиться для корректировки ИИН. Аналогичным образом подается заявление через Государственную корпорацию по месту пребывания с приложением документов.

Для этого необходимо представить через госкорпорацию документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством РК). В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий ноториально заверенный перевод документа;
  • свидетельство о перемене установочных данных;
  • нотариально удостоверенная доверенность в случае обращения представителя.

Оператор МВД проверяет поступающие заявки на корректность и в случае корректности заявки осуществляет процедуру формирования либо корректировки ИИН.

Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги являются:

  • установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения ИИН, или данных, содержащихся в них;
  • несоответствие заявителя данным и сведениям, необходимым для оказания государственной услуги;
  • в случае выявления у обратившегося ранее зарегистрированного ИИН (за исключением случаев корректировки ИИН).

Приказ вводится в действие с 25 февраля 2023 года.

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